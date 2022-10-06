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Вильнюсское агентство по туризму и развитию бизнеса Go Vilnius подготовило к 700-летнему дню рождения столицы рекламную кампанию для повышения узнаваемости столицы Литвы за границей, в ней авторы будут стремиться заинтересовать иностранцев с помощью юмора.
Meninė instaliacija prie Vilniaus rotušės
Meninė instaliacija prie Vilniaus rotušės
© DELFI / Julius Kalinskas

Рекламная кампания под названием "Запоздавшие поздравления с днем рождения" будет представлена клипом в стилистике конца прошлого века, в котором будет рассказываться, что Вильнюс создал серию открыток в честь дня рождения, сообщило агентство Go Vilnius.

Открытки будут предназначены для тех, кто "забыл поздравить город с днем рождения", так как всё еще мало знает о Вильнюсе.

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Иностранцы будут направляться на специальный сайт кампании 700birthdaycards.lt.

Целевые группы рекламной кампании: туристы из Великобритании, Германии, Польши и Латвии.

Рекламный клип "Запоздалые поздравления с днем рождения" в стиле 90-х годов режиссер Ричардас Матачюс снимал на камеру того времени и использовал аутентичные детали. В клипе снимались проживающие в Вильнюсе иностранцы из Италии, Кении, Монголии и Казахстана.

Директор Go Vilnius Инга Романовскене отметила, что один из эффективных способов привлечь внимание иностранцев - не бояться смелых решений, а иногда и посмеяться над собой.

"Самоирония и рациональное отношение к ситуации на всемирной туристической карте уже стали своеобразной визитной карточкой нашего города. Поэтому в новой кампании мы хотим еще раз обратить внимание на отмечающий 700-летний юбилей, но всегда юный в душе Вильнюс", - добавила она.

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