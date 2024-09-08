В Старом городе Вильнюса отметят 510-ую годовщину битвы под Оршей

Согласно историческим источникам, по случаю победы в битве под Оршей в Вильнюсе состоялось триумфальное шествие, во время которого жителям демонстрировали пленных и трофеи, оружие, золото, а захваченные флаги противника развесили в Кафедральном соборе. Триумфальное шествие приветствовали иностранные дипломаты, государственные служащие и вильнюсцы, первым на встречу шествию вышел Великий князь Литовский и Король Польши Сигизмунд Старый, а шествие растянулось через весь город от городской стены до княжеского дворца в Нижнем замке. Острабрамские (Медининкские, Ворота Зари) ворота в столице в свое время носили название „Острожских“ в честь Константика Острожского, одного из самых известных военачальников в истории Литвы, современники называли его Вторым Ганнибалом и Русским Сципионом.