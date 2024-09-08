В Старом городе Вильнюса отметят 510-ую годовщину битвы под Оршей

ВКЛ - было многонациональным государством, которое боролось против московской агрессии, поэтому в этой битве немаловажную роль сыграли также предки современных украинцев и белорусов.
Великий гетман ВКЛ Константин Острожский – самый известный православный военный деятель, благодаря решениям которого удалось одержать победу в Оршанской битве.
Победа в битве под Оршей 8 сентября 1514 года стала значительным событием в мировой истории военного искусства, поскольку были разгромлены более многочисленные силы противника, в нескольких местах одновременно переправлялись через реки с помощью понтонных мостов, устроили засаду из артиллерии.
Победа в битве под Оршей помогла стабилизировать положение на востоке.
Согласно историческим источникам, по случаю победы в битве под Оршей в Вильнюсе состоялось триумфальное шествие, во время которого жителям демонстрировали пленных и трофеи, оружие, золото, а захваченные флаги противника развесили в Кафедральном соборе. Триумфальное шествие приветствовали иностранные дипломаты, государственные служащие и вильнюсцы, первым на встречу шествию вышел Великий князь Литовский и Король Польши Сигизмунд Старый, а шествие растянулось через весь город от городской стены до княжеского дворца в Нижнем замке. Острабрамские (Медининкские, Ворота Зари) ворота в столице в свое время носили название „Острожских“ в честь Константика Острожского, одного из самых известных военачальников в истории Литвы, современники называли его Вторым Ганнибалом и Русским Сципионом.
Программа мероприятий:
17.30 – 18.00 ч. шествие оркестра от Остробрамских ворот до Великокняжеского дворца с остановкой около костела Святой Троицы (возложение цветов) и на Ратушной площади (исполнение 3–4 произведений).
18.00 – 18.30 ч. Выступление Военного оркестра на Кафедральной площади и церемония поднятия флага.