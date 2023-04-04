В Старом городе Вильнюса нарушителей будут фиксировать новые видеокамеры

Представители Вильнюсского муниципалитета сказали, что после введения петлевого движения, в городе стало меньше транзитных автомобилей, но некоторые водители не соблюдают порядок и ездят так, как им удобнее, иногда водители нарушают допустимую скорость.

Чтобы приструнить нарушителей, было решено оборудовать видеокамеры, которые позволят следить за движением и общественным порядком, будут фиксировать нарушителей. По словам представителей муниципалитета, камеры уже оборудованы, сейчас их тестируют.

"В Старом городе установлены 52 камеры – в 25 местах. Они фиксируют нарушения порядка движения, среднюю скорость, случаи езды по встречной полосе, также смогут фиксировать отсутствие страховки и техосмотра", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Представитель муниципалитета сказал, что камеры было решено установить, поскольку часть водителей нарушает действующие правила.

Мало того, по его словам, водители нарушают скоростной режим, а ведь в Старом городе в большинстве случаев допустимая скорость - 20 км/ч. Грубинскас не мог сказать, когда камеры начнут фиксировать нарушителей, а нарушители - получать штрафы. Пока идет тестирование камер.

"Сейчас проводят тестирование и калибровку – как и в случае с радарами, это значит, что камеры фиксируют нарушения, но полученные материалы используют только для проверки работы оборудования. Срок завершения работ тестирования не установлен", – сказал представитель муниципалитета.