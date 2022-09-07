Основная цель грядущих перемен – снижение использования загрязняющих природу автомобилей в городе. До 2023 года муниципалитет должен установить, а потом периодически обновлять зоны малого загрязнения.
Пока перемены еще только обсуждаются, но уже почти ясно, что в число таких зон войдет Старый город. Муниципалитет еще не указал, весь ли Старый город станет такой зоной или какая-то его часть. Непонятно также, будут ли взимать какой-то сбор за въезд в зону малого загрязнения.
"Зоны малого загрязнения мы намерены установить до конца года. Сейчас специалисты рассматривают ситуацию и вносят предложения. Одна из наиболее вероятных территорий - зона Старого города. О том, какими будут ограничения, еще говорят, рассматривают хорошие и не очень оправдавшие себя мировые практики, консультируются со специалистами", – сказал представитель муниципалитета Римантас Баравикас.
Владельцы старых машин с беспокойством ждут решения по зонам малого загрязнения. Сейчас в странах ЕС установлено больше 400 таких зон. В прошлом году результаты показали улучшение качества воздуха в некоторых местах. Некоторые зоны малого загрязнения действуют в определенные дни и даже часы, когда курсирует больше всего автомобилей.
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