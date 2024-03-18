В Старом городе Вильнюса до апреля будет ограничено движение

Сообщается, что временные ограничения будут действовать на ул. Вильняус от ул. Траку до въезда во двор между домами 41 и 45 на ул. Вильняус – здесь будет запрещено движение транспорта.

Во время действия ограничений к зданию 45 можно подъехать с ул. Клайпедос – на улице временно будет действовать одностороннее движение.

На участке ул. А.Сметонос от ул. А.Срульгинскё до К.Гриняус будет запрещена стоянка и остановка.