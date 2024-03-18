В Старом городе Вильнюса до апреля будет ограничено движение

 
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ФОТО: Augustas Didžgalvis

В Старом городе Вильнюса из-за ремонта с 18 по 29 марта будет ограничено движение, сообщает портал Made in Vilnius.

Сообщается, что временные ограничения будут действовать на ул. Вильняус от ул. Траку до въезда во двор между домами 41 и 45 на ул. Вильняус – здесь будет запрещено движение транспорта.

Во время действия ограничений к зданию 45 можно подъехать с ул. Клайпедос – на улице временно будет действовать одностороннее движение.

На участке ул. А.Сметонос от ул. А.Срульгинскё до К.Гриняус будет запрещена стоянка и остановка.

На участке ул. Соду от угла ул. Соду-В.Шопено-Сейну-Стотес до здания автовокзала запрещена стоянка и остановка.

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