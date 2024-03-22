В Старом городе столицы появилась скульптурная композиция, посвященная Январскому восстанию

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

22 марта в Вильнюсе, на ул. Пранцишкону, официально открыт памятник, посвященный Январскому восстанию. Частично его создание финансировал "Польский национальный фонд". Однако не всех горожан эта композиция порадовала, в социальных сетях люди критиковали ее.

На открытие композиции приглашали Вильнюсский центр культуры и духовности и Францисканский монастырь.

Сообщалось, что композиция посвящается Январскому восстанию: "22 марта 2024 г. исполняется 160 лет со дня убийства Константина (Кастуся) Калиновского. В Вильнюсе наконец-то увековечили память этого героя времен борьбы с Российской империей, а также Сигизмунда Сераковского, Титуса Якуба Далевского и монахов-францисканцев, памятник будет освещен. Здесь за полгода до начала восстания, на кладбище около костела начались протесты вильнюсцев против царской власти. Будет освящена и копия статуи Божьей Матери, перед которой повстанцы клялись в верности Богу и Родине".

Специалист по связям с общественностью Довиле Филманавичюте в социальных сетях писала, что это "скульптута-вирус или генератор мемов". Под ее записью многие ее подписчики критиковали композицию.

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