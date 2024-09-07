В Старом городе открылся новый ресторан итальянской кухни

На торжественном открытии за закрытыми дверями присутствовали знаменитости, которые уже полюбили Flying Tomato Pizza, инфлюенсеры, фуд-блогеры, представители ресторанной индустрии и друзья ресторатора, которые помогли воплотить мечту в жизнь.
Специальное меню и фирменные блюда
Ресторан -пиццерия „Flying Tomato Pizza“ уже ждет всех вильнюсцев и гостей города. Сегодня он широко открывает свои двери для посетителей. Новое итальянское заведение отличается фирменными блюдами и особым выбором ингредиентов.
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