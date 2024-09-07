2024.09.07 17:03

В Старом городе открылся новый ресторан итальянской кухни

 
ru.DELFI.lt
Garsenybės rinkosi į itališko maisto restorano-picerijos atidarymą
Garsenybės rinkosi į itališko maisto restorano-picerijos atidarymą
ФОТО: Andrius Dzimidavičius | AUDRIUS DZIMIDAVICIUS

Приглашенные гости собрались в старом городе Вильнюса на открытие ресторана итальянской кухни „Flying Tomato Pizza“. Фургон-пиццерия, первый в Литве, всего за год превратился в ресторан, сообщает портал madeinvilnius.

На торжественном открытии за закрытыми дверями присутствовали знаменитости, которые уже полюбили Flying Tomato Pizza, инфлюенсеры, фуд-блогеры, представители ресторанной индустрии и друзья ресторатора, которые помогли воплотить мечту в жизнь.

Специальное меню и фирменные блюда

Ресторан -пиццерия „Flying Tomato Pizza“ уже ждет всех вильнюсцев и гостей города. Сегодня он широко открывает свои двери для посетителей. Новое итальянское заведение отличается фирменными блюдами и особым выбором ингредиентов.

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