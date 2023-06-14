В среду выпускников ждет испытание – государственный экзамен по математике

В 2021 г. число школьников, не сдавших экзамен по математике, уменьшилось до 15,2 проц., но годом ранее - в 2020 г. – этот экзамен не сдали также много – 32,4 проц. выпускников.

Министерство образования, науки и спорта, сравнив результаты экзамена по математике за 2015-2022 гг., отметило, что ухудшение результатов учащихся происходит последовательно на протяжении многих лет.

После того как в прошлый понедельник началась основная экзаменационная сессия, руководитель Национального агентства образования (НАО) Рута Красаускене сказала, что ожидает лучших результатов экзаменов в этом году. По ее словам, перед экзаменами выпускникам предоставлялись ​​консультации, проводились пробные тесты, что, как отметил глава НАО, помогло им более серьезно подготовиться.

НАО напоминает, что во время государственного экзамена по математике можно пользоваться калькулятором без текстовой памяти, то есть калькулятором, клавиатура которого не имеет полного латинского алфавита, а на экране калькулятора могут отображаться одна или две строки, одна для записи действия, а другая для предоставления ответа.

По данным Национального агентства образования, в этом году заявки на экзамены подали 27,5 тыс. школьников.

Результаты основной экзаменационной сессии планируется объявить до 13 июля.

По данным НАО, вступительные экзамены будут проходить в 2 596 центрах. Более 1000 оценщиков будут оценивать работы выпускников на государственных вступительных экзаменах в электронной среде оценивания.

Повторная экзаменационная сессия состоится 28 июня – 13 июля. Ее результаты будут объявлены не позднее 17 июля.

Желающие получить аттестат зрелости должны сдать 2 экзамена: обязательный экзамен по литовскому языку и литературе и еще по одному предмету, или выполнить аттестационную работу. Всего абитуриенты могут выбирать и сдавать не более 7 экзаменов. В этом году максимальное количество экзаменов решили сдавать 0,26 проц. кандидатов.