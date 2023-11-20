В среду возле Сейма пройдет забастовка учителей

"Я думаю, что в забастовке примут участие более 200 учебных заведений. Мы рады, что присоединились новые учебные заведения, некоторые из тех, кто участвовал, возможно участвовать не будут. Эта цифра будет немного выше, бастовать будут более 3 тыс. учителей. Надеемся, что большинство из них также придут на митинг у Сейма", - сказал А. Навицкас журналистам после встречи с министром образования, науки и спорта Гинтаутасом Якштасом.

На вопрос, как долго профсоюз планирует продолжать забастовку учителей, А. Навицкас ответил, что еще не определился с конкретной продолжительностью.

"Мы сейчас конкретно не определились, думаем, что начнем забастовку 22-го числа, будем следить за решениями Сейма, голосованиями в Сейме и тогда будем реагировать. Может быть, мы снова сделаем паузу, потом снова будем бастовать", - сказал председатель ЛПСРО.