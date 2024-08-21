В среду вечером в Литве прогнозируются значительные изменения погоды

„Погода и климат в Литве“ сообщила в среду утром, что дождь, который должен был идти ночью на юго, юго-востоке, прошел через территорию Беларуси. Литву едва зацепило. „Мы обошли этот массив, но в сторону Литвы (из Западной Польши) приближается другой (который хорошо видно на радиолокационных картах). Вечером он должен достичь нашей страны“, - сообщает метеоролог Гитис Валайка.