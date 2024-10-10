2024.10.10 07:25

В среду вечером упали три метеозонда – один замечен в центре Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: VSAT

В среду вечером в полицию Вильнюсского округа поступило сообщение о трех метеозондах с контрабандой.

Полиция информировала, что первое сообщение поступило в 22.12 ч. В Ширвинтском районе во двор к мужчине прилетел белый метеозонд с грузом. Внутри оказались контрабандные сигареты.

В 22.38 ч. поступило сообщение, что в Вильнюсе, в Нижних Панеряй во двор к мужчине прилетел белый метеозонд с нелегальными сигаретами.

В 22.52 ч. в полицию сообщили о таком же летающем объекте в центре Вильнюса, на стоянке около торгового центра CUP. В коробках также были обнаружены сигареты.

Обстоятельства этих происшествий выясняет полиция.

В последнее время участились случаи такой контрабанды.

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