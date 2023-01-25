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25 января на Кафедральной площади откроется "Портал времени", который поможет вильнюсцам и гостям столицы узнать историю города. Это одно из основных мероприятий по случаю юбилея города, пишет madeinvilnius.lt.
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
© ELTA / Julius Kalinskas

В день рождения города общественный транспорт в городе будет бесплатным. Для удобства жителей с 18 до 21.30 ч. будут чаще курсировать скорые автобусы 1G, 4G и 6G, а также автобусы 10, 22, 33, 43, 52 и 53 маршрутов и троллейбусы 2, 3, 4 и 17 маршрутов. Автобус 4G будет дополнительно останавливаться на остановке "Ринктинес".

Временно изменятся трассы и расписание 10, 11, 33 и 89 автобусов.

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