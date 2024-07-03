В среду в МИД Литвы состоится мероприятие "Возвращающаяся Литва. Диалог с диаспорой"

В ходе мероприятия будет представлена ​​деятельность созданного министерством консультационного центра Grįžtu LT (Возвращаюсь в Литву). Также состоятся дискуссии, в рамках которых своим опытом поделятся литовцы, вернувшиеся из Великобритании, Франции и Венесуэлы.

Приветственные слова на мероприятии произнесут заместитель министра иностранных дел Эгидиюс Мейлунас, парламентарий, председатель Комиссии Сейма и Всемирной литовской общины Даля Асанавичюте и председатель Всемирной литовской общины Даля Хенке.

По данным МИД, четыре года подряд в Литву возвращается больше граждан Литвы, чем из нее уезжает.