В среду в Литве потеплеет, но ожидаются осадки

 
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Rytas rudenėjančiame Vilniuje
Rytas rudenėjančiame Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В среду в Литву придет теплый атмосферный фронт, который повлияет на погоду в этот день.

В ближайшие сутки будет облачно и дождливо, а глубокий циклон приведет к усилению ветра, В среду днем будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, местами сильные, в других районах кратковременные. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. После обеда воздух прогреется до 12-17 градусов тепла; теплее будет на юго-западе, прохладнее – в Утенском, Паневежском и Вильнюсском округах.

В четверг осадки прогнозируют во многих районах – ночью дожди могут быть затяжными, а днем ожидаются кратковременные осадки. Будет дуть сильный и порывистый ветер. У моря порывы ветра будут достигать 23 м/с. Ночью ожидается 9-14, а днем 11-16 градусов тепла.

В последний день рабочей недели местами пройдут небольшие дожди. Все еще будет дуть сильный ветер, температура будет такой же как в предыдущие дни.

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