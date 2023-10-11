В среду в Литве потеплеет, но ожидаются осадки

В ближайшие сутки будет облачно и дождливо, а глубокий циклон приведет к усилению ветра, В среду днем будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, местами сильные, в других районах кратковременные. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. После обеда воздух прогреется до 12-17 градусов тепла; теплее будет на юго-западе, прохладнее – в Утенском, Паневежском и Вильнюсском округах.

В четверг осадки прогнозируют во многих районах – ночью дожди могут быть затяжными, а днем ожидаются кратковременные осадки. Будет дуть сильный и порывистый ветер. У моря порывы ветра будут достигать 23 м/с. Ночью ожидается 9-14, а днем 11-16 градусов тепла.