В среду у президентского дворца пройдет акция протеста

"В условиях, когда Сейм отвернулся от благополучия обитателей литовских лесов, у президента есть возможность на этой неделе продемонстрировать свою заботу об окружающей среде, наложив вето на поправки к Закону об охоте. Мы верим, что президент услышит голос природы…

…В среду мы приглашаем всех к президентскому дворцу, чтобы показать, что мы не позволим браконьерам, бессовестным охотникам и продавцам оружия диктовать свои правила в лесу", — говорит Ева Будрайте, соорганизатор демонстрации и председатель Литовской партии зеленых

Организаторы инициативы утверждают, что разрешение на использование прицелов для ночной охоты создает благоприятные условия для браконьерства. Они утверждают, что по оценке Министерства окружающей среды, нет практического способа проконтролировать то, как именно будут использоваться ночные прицелы. Так как государственная система охраны окружающей среды и так не имеет достаточных ресурсов, как финансовых, так и человеческих.