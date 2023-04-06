В среду с бизнес центра в Виршулишкес спрыгнули три парашютиста

На видео, которое передано полиции, видно, что парашютисты прыгали со здания бизнес-центра Grand Office, которое принадлежит компании эстонского капитала Capital Mill.

Глава компании Живиле Крушчюнене сказала, что парашютисты сделали это без предварительного согласования своих действий, им такое разрешение не выдавалось, управляющие зданием не были информированы о таких действиях. По этой причине компания обратилась в полицию. Начато расследование. Сама компания делает все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Представители полиции сказали, что не располагают какой-то подробной информацией, кроме переданной компанией, обратившейся к ним.

О прыжках с парашютом ничего не знали и в Вильнюсском муниципалитете.

"Здание принадлежит компании, в таких случаях муниципалитет никакие действия не согласовывает", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.