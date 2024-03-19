В среду польские фермеры планируют еще одну акцию вблизи литовской границы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lenkijos ūkininkai pradėjo kelio į Lietuvą blokadą prie Suvalkų apskrities Budzisko kaimo
Lenkijos ūkininkai pradėjo kelio į Lietuvą blokadą prie Suvalkų apskrities Budzisko kaimo
ФОТО: Romas Sadauskas – Kvietkevičius

В среду в Польше, примерно в 8 км от границы с Литвой, запланирована акция польских фермеров, в ходе которой может быть нарушено движение автотранспорта на трассе А5, сообщает Литовская полиция.

По данным полиции, акция начнется в среду утром, с 8 утра. Планируется, что она продлится до вечера четверга – 20.00 час. (беспрерывно).

А с пятницы по 28 марта акция будет проходить ежедневно с 8.00 до 20.00.

Следует отметить, что в ходе акции на границе будут работать усиленные наряды полиции, которые будут помогать управлять транспортными потоками. Однако жителям, направляющимся в Польшу с деловыми и личными целями на транспортных средствах до 7,5 тонн, рекомендуется выбирать въезд в соседнюю страну через Лаздияй или другой альтернативный маршрут.

Польские фермеры в начале марта организовали акцию протеста, в ходе которой была частично перекрыта дорога между Калварией и деревней Будзиск Сувалкского уезда Польши. В ходе акции, которая длилась почти неделю, проверялись объемы перевозимого украинского зерна.

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