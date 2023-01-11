В среду осадков не ожидается, однако поднимется сильный ветер

В этот день ожидается меньше осадков, они возможны лишь местами на востоке страны и в западных районах. В первой половине дня местами прогнозируют туман. Будет дуть сильный ветер, местами на взморье порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 0–2 градуса тепла. На западе будет 3–4 градуса тепла.
В четверг ночью в страну придет новый атмосферный фронт, который принесет осадки в западные районы. Будет идти дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами возможен туман.
В четверг днем погода будет мрачной. Солнца не увидим, небо закроют облака. В большинстве районов ожидаются осадки, в основном дождь и морось. Будет дуть порывистый ветер. Днем ожидается 0–5 градусов тепла.
В пятницу по-прежнему дождь, сильный ветер, однако будет выше нуля.
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