В среду не состоялись переговоры руководства и профсоюзов VVT

Профсоюз в среду на переговорах должен был представить свои ответы на комплексное решение, предложенное руководством VVT во вторник. Однако, по словам главы VVT Дарюса Алекнавичюса, представители профсоюзов на встречу не пришли.

"Переговоры не состоялись. Мы приглашали профсоюзы на встречу к 13 ч. Но профсоюзы не пришли ни до начала, ни после, не информировали о причине неявки. Мы пытались связаться как по почте, так и по телефону, но обратной связи не было", – сказал Алекнавичюс.

Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила. Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами.

Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года. Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.

VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.

Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.