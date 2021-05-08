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С 10 мая более жесткие правила изоляции коснутся приезжающих в Литву из Коста-Рики, с Мальдивских островов и из Монголии, а приезжих из Сербии и Бермудских островов коснутся обычные правила.
Patikra oro uoste
Patikra oro uoste
© Shutterstock

Никаких новшеств в порядке изоляции не будет, это значит, что будут действовать те же правила.

Список пораженных стран обновляют в пятницу, а действует он с понедельника в течение недели.

Подробнее о действующих правилах можно узнать, перейдя по ссылке.

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