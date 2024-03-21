В списке покупок депутатов можно найти очень странные вещи

"Крестьянин" Дайнюс Кепянис купил целый ряд оздоровительных программ: "Ускоритель сжигания жира кето", холистическое оздоровление, программы укрепления здоровья, иммунитета, наблюдения за сердечным ритмом и т.. Ряд программ депутат покупал на российских сайтах и платил за них рублями.

Кепянис за деньги на канцелярские расходы оплатил также подписку на Netflix, Viaplay, на платформе Patreon поддержал каналы Laisvės TV и OpTV. В списке его покупок – видеокурс Альгирдаса Каралюса, книги о конспиративных теориях пандемии коронавируса. В числе изданий – книги Видунаса за 425 евро, книги "Самые успешные личности из Литвы в мире" - 369 евро.

Между тем депутат Партии труда Валдемарас Валкюнас за деньги на канцтовары размещал свою информацию на канале YouTube Komentaras TVи в издании Karštas komentaras. Одному из авторов канала Гедре Горене депутат заплатил и за статьи в газетах Биржайского края.