В списке покупок депутатов можно найти очень странные вещи

 
ELTA
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Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Общественный деятель Андрюс Тапинас продолжает акцию "Делаем прозрачнее" (Skaidrinam). На этот раз был представлен список самых странных покупок депутатов. Депутаты на средства для парламентской деятельности покупали не только оздоровительные программы, но и трансляции телеканалов, подписки.

"Крестьянин" Дайнюс Кепянис купил целый ряд оздоровительных программ: "Ускоритель сжигания жира кето", холистическое оздоровление, программы укрепления здоровья, иммунитета, наблюдения за сердечным ритмом и т.. Ряд программ депутат покупал на российских сайтах и платил за них рублями.

Кепянис за деньги на канцелярские расходы оплатил также подписку на Netflix, Viaplay, на платформе Patreon поддержал каналы Laisvės TV и OpTV. В списке его покупок – видеокурс Альгирдаса Каралюса, книги о конспиративных теориях пандемии коронавируса. В числе изданий – книги Видунаса за 425 евро, книги "Самые успешные личности из Литвы в мире" - 369 евро.

Dainius Kepenis

Между тем депутат Партии труда Валдемарас Валкюнас за деньги на канцтовары размещал свою информацию на канале YouTube Komentaras TVи в издании Karštas komentaras. Одному из авторов канала Гедре Горене депутат заплатил и за статьи в газетах Биржайского края.

Лишенный мандата Пятрас Гражулис во время работы в парламенте купил свечи за 7900 евро. Немало денег он заплатил за участие в передачах Кястутиса Пукаса – 4800 евро.

Депутат Смешанной фракции Миндаугас Пуйдокас за три года на саморекламу потратил больше 16 000 евро. Больше всего денег ушло на рекламу в социальной сети Facebook.

Представитель Партии свободы Моргана Даниэле 150 евро потратила на услуги гримера перед съемкой своего отчета о парламентской деятельности.

Напомним, что в ходе инициативы "Делаем прозрачнее" исследуют использование депутатами средств на парламентскую деятельность. Многие депутаты считают, что действующий порядок использования этих средств надо менять.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен считает, что надо установить лимит расходов и требовать чаще предъявлять финансовые отчеты.

Напомним, что ранее сообщалось, что некоторые депутаты купили себе на эти деньги по 5 смартфонов и компьютеров.

Iniciatyvos duomenimis, per trejus metus parlamentarai iš Seimo sandėlio pasiėmė suvenyrų ir reprezentacinių dovanų už daugiau kaip 483 tūkst. eurų.

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