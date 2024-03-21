В списке покупок депутатов можно найти очень странные вещи

"Крестьянин" Дайнюс Кепянис купил целый ряд оздоровительных программ: "Ускоритель сжигания жира кето", холистическое оздоровление, программы укрепления здоровья, иммунитета, наблюдения за сердечным ритмом и т.. Ряд программ депутат покупал на российских сайтах и платил за них рублями.
Кепянис за деньги на канцелярские расходы оплатил также подписку на Netflix, Viaplay, на платформе Patreon поддержал каналы Laisvės TV и OpTV. В списке его покупок – видеокурс Альгирдаса Каралюса, книги о конспиративных теориях пандемии коронавируса. В числе изданий – книги Видунаса за 425 евро, книги "Самые успешные личности из Литвы в мире" - 369 евро.
Между тем депутат Партии труда Валдемарас Валкюнас за деньги на канцтовары размещал свою информацию на канале YouTube Komentaras TVи в издании Karštas komentaras. Одному из авторов канала Гедре Горене депутат заплатил и за статьи в газетах Биржайского края.
Лишенный мандата Пятрас Гражулис во время работы в парламенте купил свечи за 7900 евро. Немало денег он заплатил за участие в передачах Кястутиса Пукаса – 4800 евро.
Депутат Смешанной фракции Миндаугас Пуйдокас за три года на саморекламу потратил больше 16 000 евро. Больше всего денег ушло на рекламу в социальной сети Facebook.
Представитель Партии свободы Моргана Даниэле 150 евро потратила на услуги гримера перед съемкой своего отчета о парламентской деятельности.
Напомним, что в ходе инициативы "Делаем прозрачнее" исследуют использование депутатами средств на парламентскую деятельность. Многие депутаты считают, что действующий порядок использования этих средств надо менять.
Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен считает, что надо установить лимит расходов и требовать чаще предъявлять финансовые отчеты.
Напомним, что ранее сообщалось, что некоторые депутаты купили себе на эти деньги по 5 смартфонов и компьютеров.
Iniciatyvos duomenimis, per trejus metus parlamentarai iš Seimo sandėlio pasiėmė suvenyrų ir reprezentacinių dovanų už daugiau kaip 483 tūkst. eurų.