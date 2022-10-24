Первое место по-прежнему занимает соседняя Латвия. Несмотря на заметное снижение потребления пиратского контента в Литве, масштабы пиратства остаются одними из самых высоких на континенте.

"По данным институтов ЕС, с 2017 по 2020 год объем пиратства телепередач, фильмов и музыки в Литве сократился, пожалуй, больше всего. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO). А значит совместные усилия авторов, трансляторов и учреждений дают результаты, хотя нам еще многое предстоит сделать в этой области", - сказал вице-министр культуры Вигинтас Гаспаравичюс.

По данным EUIPO, в 2020 году на одного пользователя в Литве в месяц приходилось в среднем 11,5 нелегальных доступов к защищенному авторским правом контенту. Это был третий по величине показатель среди всех стран ЕС. Эстония "обогнала" Литву и оказалась на втором месте (12,5 нелегальных доступов). Латвия остается абсолютным лидером по пиратству (13,9 доступа), говорится в сообщении.

Самый низкий уровень пиратства демонстрировали соседняя Польша (3,8), Германия (4) и Финляндия (4,8). В целом по ЕС на одного пользователя приходилось 5,9 незаконного доступа в месяц – 48 проц. меньше, чем в 2017 году.

Хотя Литва остается среди стран ЕС, где чаще всего нарушаются авторские права, но с 2017 по 2020 год среднее количество незаконных подключений сократилось с 26 до 11,5. Объем пиратства снижался быстрее, чем в нашей стране, только в Польше (63 проц.) и Румынии (66 проц.).