В списке "красных" стран – Чехия, Дания и Кипр

Из красной в желтую зону перешла Испания, а острова Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария остаются в зеленой зоне.
Минздрав сообщает, что на следующей неделе изменений в порядок изоляции и тестирования не будет внесено.
Прибывающим из красной зоны не вакцинированным и не переболевшим лицам обязателен тест перед поездкой и 10 дней изоляции по прибытии в страну.
Прибывающим из желтой зоны следует сдать тест перед поездкой и повторить его через 3-5 дней, изоляция для них не обязательна.
Прибывающим из зеленой зоны необходимо заполнить анкету Национального центра общественного здравоохранения и сделать тест перед поездкой.
Список обновляется каждую пятницу и вступает в силу с понедельника.
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