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С понедельника в красную зону распространения коронавируса попадают Чехия, Дания и Кипр, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
В списке "красных" стран – Чехия, Дания и Кипр
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Из красной в желтую зону перешла Испания, а острова Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария остаются в зеленой зоне.

Минздрав сообщает, что на следующей неделе изменений в порядок изоляции и тестирования не будет внесено.

Прибывающим из красной зоны не вакцинированным и не переболевшим лицам обязателен тест перед поездкой и 10 дней изоляции по прибытии в страну.

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Прибывающим из желтой зоны следует сдать тест перед поездкой и повторить его через 3-5 дней, изоляция для них не обязательна.

Прибывающим из зеленой зоны необходимо заполнить анкету Национального центра общественного здравоохранения и сделать тест перед поездкой.

Список обновляется каждую пятницу и вступает в силу с понедельника.

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