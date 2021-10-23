В списке "красных" стран – Чехия, Дания и Кипр

Из красной в желтую зону перешла Испания, а острова Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария остаются в зеленой зоне.

Минздрав сообщает, что на следующей неделе изменений в порядок изоляции и тестирования не будет внесено.

Прибывающим из красной зоны не вакцинированным и не переболевшим лицам обязателен тест перед поездкой и 10 дней изоляции по прибытии в страну.

Прибывающим из желтой зоны следует сдать тест перед поездкой и повторить его через 3-5 дней, изоляция для них не обязательна.

Прибывающим из зеленой зоны необходимо заполнить анкету Национального центра общественного здравоохранения и сделать тест перед поездкой.

Список обновляется каждую пятницу и вступает в силу с понедельника.