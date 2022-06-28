Как пишет издание Newkaliningrad.ru, на вопрос подписчицы о том, зачем снимают мемориальную доску, сити-менеджер ответил: "Уничтожают".

Позже Макаров написал, что "товарищи попросили" вместо барельефа Видунасу повесить там памятную табличку русскому поэту и командиру партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову.

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Как рассказал порталу RUGRAD министр культуры и туризма Андрей Ермак, муниципальные власти не согласовывали данные действия с его ведомством, а о демонтаже он узнал из СМИ.

Пока министерство пытается разобраться в ситуации. "Мне сейчас сложно сказать, чем они руководствовались. Любые действия должны сопровождаться какой-то подготовительной работой. Хотелось бы бы понять логику. Пока с местными властями разговора не было", — пояснил министр, добавив, что ему надо "разобраться".

При этом Андрей Ермак подчеркнул, что у министерства есть инструменты влияния на муниципальные власти, если тренд на демонтаж мемориальных объектов, связанных с литовскими деятелями культуры (в поселке Чистые Пруды работает музей литовского поэта Кристионаса Донелайтиса), будет продолжен.

"Конечно, есть влияние. Мы можем обратиться в совет депутатов, начать реагировать, как и любая другая организация может реагировать обращением в прокуратуру и прочие какие-то органы. Как правило, у нас до этого не доходит. Мы обсуждаем с коллегами все эти вопросы. Если нужно принять решение, то мы делаем это через совет по культуре при губернаторе либо через президиум совета. Мы чаще решаем вопросы наоборот с установкой, а не демонтажом. Такой случай — один из первых… Не помню, чтобы в моей практике мы сталкивались с таким процессом. Будем уточнять", — прокомментировал ситуацию министр.

Один из участников Литовского национального возрождения Видунас родился в 1868 году в Шилутском районе. Проживая в принадлежавшей тогда Германии литовской части Восточной Пруссии, он написал более 30 драматических произведений, читал лекции на тему народности по всей Литве.