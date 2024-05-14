2024.05.14 17:51

В составе избирательной комиссии – обвиняемая в организации беспорядков Астраускайте

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Astra Genovaitė Astrauskaitė
Astra Genovaitė Astrauskaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Партия народа и справедливости (центристы, народники) делегировали в комиссию Пилайтского избирательного округа Астру-Геновайте Астраускайте. Член парламентского Комитета права и правопорядка Андрюс Вишняускас сказал, что членом комиссии может быть человек с безупречной репутацией, но напомнил – за своих представителей в составе комиссий отвечают делегировавшие из политические партии.

По данным Главизбиркома, Астраускене в комиссии Пилайтского избирательного округа занимала пост заместителя председателя.

Активная участница разных протестов Астраускайте является одной из 87 обвиняемых в организации беспорядков у здания парламента в августе 2021 г.

Председатель комиссии Пилайтского избирательного округа Ирина Шишко сказала, что не хочет давать подробный комментарий о работе Астраускайте.

"Тяжело, (...) непросто", – ответила она на вопрос, как ей на выборах работалось с Астраускайте.

Пресс-секретарь Главизбиркома Индре Раманавичене сказала, что Астраускайте отвечает требованиям к члену избирательной комиссии.

"Если исполняющий обязанности член избирательной комиссии перестанет отвечать установленным требованиям, его освободят от занимаемой должности. Кроме формальных требований, важно, чтобы политические партии, делегирующие людей в члены комиссий, учитывали все установки закона о выборах, поскольку у Главизбиркома нет права на отклонение кандидатов, представленных партиями, если они отвечают требованиям кодекса", – сказала она.

Согласно кодексу о выборах, членом комиссии может быть гражданин Литвы с безупречной репутацией, у которого есть право стать депутатом. Это должны быть люди с высшим образованием.

О человеке, осужденном судом за совершение преступления, если его судимость не погашена и не снята, нельзя сказать, что он является человеком с безупречной репутацией..

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