В составе избирательной комиссии – обвиняемая в организации беспорядков Астраускайте

По данным Главизбиркома, Астраускене в комиссии Пилайтского избирательного округа занимала пост заместителя председателя.

Активная участница разных протестов Астраускайте является одной из 87 обвиняемых в организации беспорядков у здания парламента в августе 2021 г.

Председатель комиссии Пилайтского избирательного округа Ирина Шишко сказала, что не хочет давать подробный комментарий о работе Астраускайте.

"Тяжело, (...) непросто", – ответила она на вопрос, как ей на выборах работалось с Астраускайте.

Пресс-секретарь Главизбиркома Индре Раманавичене сказала, что Астраускайте отвечает требованиям к члену избирательной комиссии.