В сортировочных центрах собирают колесные диски для изготовления печей для Украины

Как сообщили в Алитусском региональном центре управления отходами, все привезенные сюда диски будут размещены отдельно и переданы шяуляйскому предприятию Kalvis, производящему печи для Украины. Дровяные печи из изготовленных здесь дисков отправляются в Украину с конца прошлого года.

"В муниципалитетах региона работает двадцать сортировочных центров, во всех из них мы уже готовы собирать колесные диски для изготовления печей. Мы всегда рады возможности помочь", - сказал директор Алитусского регионального центра управления отходами Альгирдас Рейпас.

В свою очередь, один из инициаторов сбора дисков, председатель Союза фермеров Каунасского района Миндаугас Мацюлявичюс, отмечает, что для изготовления печей подходят все виды колесных дисков.