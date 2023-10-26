В сортировочных центрах собирают колесные диски для изготовления печей для Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Augustas Didžgalvis
В сортировочных центрах Алитусского регионального центра управления отходами собирают колесные диски, которые будут использоваться для изготовления отопительных печей для Украины.

Как сообщили в Алитусском региональном центре управления отходами, все привезенные сюда диски будут размещены отдельно и переданы шяуляйскому предприятию Kalvis, производящему печи для Украины. Дровяные печи из изготовленных здесь дисков отправляются в Украину с конца прошлого года.

"В муниципалитетах региона работает двадцать сортировочных центров, во всех из них мы уже готовы собирать колесные диски для изготовления печей. Мы всегда рады возможности помочь", - сказал директор Алитусского регионального центра управления отходами Альгирдас Рейпас.

В свою очередь, один из инициаторов сбора дисков, председатель Союза фермеров Каунасского района Миндаугас Мацюлявичюс, отмечает, что для изготовления печей подходят все виды колесных дисков.

"Подойдут и старые, ржавые или погнутые диски. Важно, чтобы их размер был 13х16 см", - сказал он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии