В соцсетях распространяют жуткое видео: на детской площадке зафиксирован случай зоофилии

"Мы ищем людей, которые могут прояснить обстоятельства, связанные с этим видео: возможно, вам знаком запечатленный на видео человек, а, может, вы знаете, кто снял видео, где именно это произошло. Любая информация важна для оказания помощи собаке", – просят о помощи представители организации.
На видео место действия - детская площадка, на лавочке сидит пожилой человек с собакой. Действие происходит во дворе многоквартирных домов, похоже, видео сделано из окна. Предполагается, что человек, который сделал это видео, в полицию не обращался.
Представитель организации Беатриче Вайтекунайте-Плюске сказала Delfi, что неравнодушные жители обратились к ним и сообщили возможное место действия, но пока эта информация не подтверждена.
"Нам сообщили несколько человек адрес, где, возможно, было снято видео. Пока информация не подтверждена. Мы готовим обращение в полицию, хотим сначала собрать больше информации, доказательств", – сказала она.
В соответствии с 6 пунктом 2 части 4 статьи закона ЛР о благосостоянии и защите животных, жестоким отношением к животным считается "зоофилия". Однако юрист организации "Инициативы в сфере благосостояния животных" Айсте Верайтите подчеркнула, что в данном случае ситуация неясна, поэтому только в том случае, если будет доказана зоофилия, подозреваемый будет привлечен к ответственности.
ПО действующим законам за жестокое обращение с животными и их истязание грозит штраф от 150 до 2000 евро и конфискация животного. В случае повторных жестоких действий ждет более суровое наказание.