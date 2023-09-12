В соцсетях распространяют жуткое видео: на детской площадке зафиксирован случай зоофилии

"Мы ищем людей, которые могут прояснить обстоятельства, связанные с этим видео: возможно, вам знаком запечатленный на видео человек, а, может, вы знаете, кто снял видео, где именно это произошло. Любая информация важна для оказания помощи собаке", – просят о помощи представители организации.

На видео место действия - детская площадка, на лавочке сидит пожилой человек с собакой. Действие происходит во дворе многоквартирных домов, похоже, видео сделано из окна. Предполагается, что человек, который сделал это видео, в полицию не обращался.

Представитель организации Беатриче Вайтекунайте-Плюске сказала Delfi, что неравнодушные жители обратились к ним и сообщили возможное место действия, но пока эта информация не подтверждена.

"Нам сообщили несколько человек адрес, где, возможно, было снято видео. Пока информация не подтверждена. Мы готовим обращение в полицию, хотим сначала собрать больше информации, доказательств", – сказала она.