В социальных сетях появилась информация о продаваемой с аукциона квартире: цена адекватная?

Пользователи не жалеют критики в адрес состояния жилья и цены.

"Самое интересное, что это не просто кто-то придумал такую цену, эту цену установил муниципалитет. <...> Может, они по какой-то причине не хотят, чтобы квартиру купили, поэтому и установили такую цену? Это ненормально", – писала одна жительница Вильнюса.

Socialinius tinklus „susprogdino“ Vilniaus miesto savivaldybės aukcione parduodamas butas: ar kaina atitinka būklę? (Aruodas.lt nuotr.)

Однако представитель отдела недвижимости Вильнюсского муниципалитета Вилма Лаяускайте сказала, что цена установлена с учетом стоимости, которую установил независимый эксперт, условий на рынке, исследования экономических условий и результатов проведенных аукционов.

До этого это была социальная квартира.

Socialinius tinklus „susprogdino“ Vilniaus miesto savivaldybės aukcione parduodamas butas: ar kaina atitinka būklę? (Aruodas.lt nuotr.)

Портал Delfi попросил эксперта оценить эту недвижимость. Он пожелал остаться анонимным. По его словам, при оценке жилья надо иметь в виду два аспекта, первое - как была установлена цена.

"Перед тем как государственная или муниципальная компания передают недвижимость на продажу с аукциона, обращаются к оценщику, чтобы установить стартовую цену. Оценщики столкнулись со сложностями - надо сравнивать данные с продажами квартир в деревянных домах, а таких сделок было немного. Второй аспект, это деревянный дом, который, кажется, приведен в порядок снаружи, но внутри - запущенный. Сложно найти другой похожий пример. В той жилой зоне доминируют кирпичные дома, 5-этажки. Эта квартира оценивается дешевле, чем квартиры в пятиэтажках.

Socialinius tinklus „susprogdino“ Vilniaus miesto savivaldybės aukcione parduodamas butas: ar kaina atitinka būklę? (Aruodas.lt nuotr.)

Но с другой стороны, мы видим, что и состояние у них гораздо лучше. Поэтому разница в цене не удивляет, оценщик решил, что квартира должна быть дешевле. Тут, наверное, нет проблемы, ведь если бы цена была слишком низкой, во время аукциона она все равно выросла бы, если кто-то ищет в том месте подобное жилье и за такую цену, то он и заинтересуется. Так появятся участники аукциона", - заметил эксперт.

С точки зрения покупателя, по словам собеседника, это не тот вариант, лучше которого не найти.

"Дом старый, значит, придется инвестировать в ремонт. С другой стороны, если кому-то такое жилье подходит, то 1800 евро за кв. м и еще 1000 евро за ремонт 1 кв. м - это та цена, которую придется заплатить. Это не очень дорого, по сравнению с ценами в домах поблизости", – заметил эксперт.