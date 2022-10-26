В социальных сетях делятся фотографиями квартиры в разваливающемся доме, точно ли это хорошая инвестиция?

С аукциона продают квартиру площадью 45 кв. м. Ее состояние плачевное. Это видно по фотографиям, об этом сообщает и представитель ЗАО Vilniaus vystymo kompanijа.

По его словам, восстанавливать надо не только саму квартиру, но и все конструкции деревянного дома.

E.varžytinėse parduodamas butas © Bendrovės nuotr.

"Надо привести в порядок все конструкции дома. Мы, ЗАО Vilniaus vystymo kompanija, которым управляет Вильнюсский муниципалитет, получили имущество от муниципалитета. Чаще всего в таких деревянных домах бывают социальные квартиры. Долгов у объекта нет. Если продаваемые нами объекты входят в список культурных ценностей, мы это указываем в объявлении. В данном случае никаких ограничений нет", – пояснил собеседник.

По его словам. компании в этом доме принадлежат две квартиры из 5. Обе квартиры продают с аукциона.

E.varžytinėse parduodamas butas © Bendrovės nuotr.

"Другие квартиры принадлежат физическим и юридическим лицам. Купившие их люди, видимо кооперируются и будут восстанавливать дом", – сказал по телефону представитель Vilniaus vystymo kompanijа.

По его словам регистрация на аукцион уже завершена, аукцион состоится в пятницу. На вопрос, кто регистрировался, он ответил, что среди участников аукциона есть как физические, так и юридические лица.

E.varžytinėse parduodamas butas © Bendrovės nuotr.

"Надо отметить, что участок, на котором стоит дом, принадлежит государству, поэтому новые владельцы должны обращаться к государству для выкупа или оформления аренды земли. Часть участка уже выкупили нынешние владельцы части квартир", – информировал собеседник.

В объявлении сказано, что кадастровое дело не отвечает реальности, поскольку на сегодняшний день в доме провалились перегородки и перекрытия. Дом находится на сформированном участке в 18,31 соток. Квартира продается без земли.

Эксперт, представитель компании Reala Кишунас сказал, что приобретение этого объекта нельзя назвать инвестицией.

"Это никакая не инвестиция. Земли нет, если человек хочет дорого купить доски, которые можно сжечь, может покупать. С другой стороны, если человек в этом доме вырос, здесь прошло его детство, он может купить и восстановить весь дом, но для этого нужно получить согласие соседей, совладельцев или выкупить них остальную часть. Плюс надо взять в аренду или купить землю, но этот объект - точно не инвестиция", – подчеркнул эксперт.

Он также заметил, что цена объекта слишком высокая: "Да, это Антакальнис, но цена должна быть оправдана стоимостью квадратного метра и места, но на сегодняшний день, если рассуждать логически, это никакая не инвестиция. Если человек готов потратить очень много денег и времени, поскольку обычно совладельцы таких объектов их просто не продают, могут просить сотни тысяч, это займет много времени, будет дорого стоить, и нет никакой гарантии, что выкупить получится".

Кишунас сказал, что единственный способ не переплатить за такой объект - заранее договориться с другими владельцами о выкупе их части по адекватной цене.