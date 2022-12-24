В Сочельник ждет приятный сюрприз: увидим забытое явление

Немного меньше солнечных лучшей увидят жители южной части страны. В этот день осадков не ожидается. В большинстве районов прогнозируют гололед, будет скользко. Видимость уменьшит туман. Будет 0-4 градусов мороза, только на юге будет теплее - ожидается чуть выше нуля.
В рождественскую ночь погоду в Литве обусловит зона высокого давления, к югу приблизится атмосферный фронт, а с ним - осадки, в основном небольшой снег. Во многих районах прогнозируют гололед, местами ожидается туман и иней. Ночью будет 3-8, местами 9-11 градусов мороза.
В первый день Рождества зона высокого давления понемногу начнет уходить из Литвы. Снова увеличится облачность. Небольшой снег возможен только на юге страны, в других районах без осадков. Днем будет 1-6 градусов мороза, а на юго-западе будет выше нуля.
Во второй день Рождества начнутся перемены. Днем придет атмосферный фронт и принесет осадки, потеплеет.
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