В Сочельник в Литве коронавирус унес жизнь человека младше 20 лет

По данным Департамента статистики, 24 декабря от COVID-19 скончался житель из возрастной группы 10-19 лет.
Он не был привит.
Однако нет данных ни о половой принадлежности покойного, но о том, где он жил.
"Мы можем сказать только, что он не был привит, других данных нет. Может, в будущем такая информация появится", – сказала представитель Департамента статистики Бируте Столите.
Это одна из самых молодых жертв COVID-19 в Литве. В этой возрастной группе (10-19 лет) зафиксирована пока только одна смерть.
Напомним, что в сентябре в Литве ковид унес жизнь годовалого ребенка.
В возрастной группе 20-29 лет зафиксировано 19 смертей, толко один из скончавшихся был полностью привит.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: при необходимости введения карантина он будет длиться 3 недели
Если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится и...
Перевозчики удивлены планами правительства: придется нанимать новых работников (3)
Министерство социальной защиты и труда немерено...
Карантин по омикрону: как не допустить новой "волны"?
Главным событием 2021 года, как и года прошлого, остается...
Премьер сообщила о коротком и жестком карантине: какие ограничения могут ввести
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 26 декабря в...
Синоптики рассказали о погоде после Рождества: какие ждут перемены и когда
В ближайшие дни погода останется зимней.