В Сочельник в Литве коронавирус унес жизнь человека младше 20 лет

По данным Департамента статистики, 24 декабря от COVID-19 скончался житель из возрастной группы 10-19 лет.

Он не был привит.

Однако нет данных ни о половой принадлежности покойного, но о том, где он жил.

"Мы можем сказать только, что он не был привит, других данных нет. Может, в будущем такая информация появится", – сказала представитель Департамента статистики Бируте Столите.

Это одна из самых молодых жертв COVID-19 в Литве. В этой возрастной группе (10-19 лет) зафиксирована пока только одна смерть.

Напомним, что в сентябре в Литве ковид унес жизнь годовалого ребенка.

В возрастной группе 20-29 лет зафиксировано 19 смертей, толко один из скончавшихся был полностью привит.