aA
В минувшие выходные от COVID-19 в Литве скончался молодой житель. Ему не было 20 лет.
В Сочельник в Литве коронавирус унес жизнь человека младше 20 лет
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Департамента статистики, 24 декабря от COVID-19 скончался житель из возрастной группы 10-19 лет.

Он не был привит.

Однако нет данных ни о половой принадлежности покойного, но о том, где он жил.

"Мы можем сказать только, что он не был привит, других данных нет. Может, в будущем такая информация появится", – сказала представитель Департамента статистики Бируте Столите.

Это одна из самых молодых жертв COVID-19 в Литве. В этой возрастной группе (10-19 лет) зафиксирована пока только одна смерть.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 1581 новый случай и 21 смерть
В Шяуляе от коронавируса скончалась 30-летняя женщина

Напомним, что в сентябре в Литве ковид унес жизнь годовалого ребенка.

В возрастной группе 20-29 лет зафиксировано 19 смертей, толко один из скончавшихся был полностью привит.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус унес жизнь еще одного молодого человека

В последнее время в Литве от COVID-19 умирает немало...

Коронавирус в Литве унес жизни двоих человек младше 30 лет

В минувшие выходные Литву потрясло известие о смерти...

TOP новостей

Asociatyvi nuotrauka Arūnas Dulkys

Глава Минздрава: при необходимости введения карантина он будет длиться 3 недели

Если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится и...

Перевозчики удивлены планами правительства: придется нанимать новых работников (3)

Министерство социальной защиты и труда немерено...

Карантин по омикрону: как не допустить новой "волны"?

Главным событием 2021 года, как и года прошлого, остается...

Премьер сообщила о коротком и жестком карантине: какие ограничения могут ввести

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 26 декабря в...

Синоптики рассказали о погоде после Рождества: какие ждут перемены и когда

В ближайшие дни погода останется зимней.