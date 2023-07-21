В Смильтине открыт реконструированный отрезок велопешеходной дорожки Смильтине–Нида протяженностью 13,5 км

По словам министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, ожидается, что с открытием дорожки передвижение литовских и иностранных туристов, а также местных жителей по Куршской косе станет безопаснее.

"Поскольку здесь есть гребень дюн, мы изменили регламенты, чтобы велосипедная дорожка была с горками, и при этом сохранился гребень дюн. Мы постараемся, чтобы и заповедник сохранился, и скамейки для отдыха были установлены. Я очень рад, что гости Неринги наконец-то смогут безопасно передвигаться здесь на велосипедах", – сказал министр.

Сообщается, что в ходе реконструкции дорожка была расширена с 2-2,5 м до 3,5 м. Она оснащена дополнительной защитой от корней деревьев, а усиленная конструкция покрытия обеспечит долгосрочную эксплуатацию дорожки без необходимости дополнительного ремонта. Параметры новой инфраструктуры также позволят использовать дорожку для тяжелой лесной и пожарной техники в случае опасности.