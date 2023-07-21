В Смильтине открыт реконструированный отрезок велопешеходной дорожки Смильтине–Нида протяженностью 13,5 км

По словам министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, ожидается, что с открытием дорожки передвижение литовских и иностранных туристов, а также местных жителей по Куршской косе станет безопаснее.
"Поскольку здесь есть гребень дюн, мы изменили регламенты, чтобы велосипедная дорожка была с горками, и при этом сохранился гребень дюн. Мы постараемся, чтобы и заповедник сохранился, и скамейки для отдыха были установлены. Я очень рад, что гости Неринги наконец-то смогут безопасно передвигаться здесь на велосипедах", – сказал министр.
Сообщается, что в ходе реконструкции дорожка была расширена с 2-2,5 м до 3,5 м. Она оснащена дополнительной защитой от корней деревьев, а усиленная конструкция покрытия обеспечит долгосрочную эксплуатацию дорожки без необходимости дополнительного ремонта. Параметры новой инфраструктуры также позволят использовать дорожку для тяжелой лесной и пожарной техники в случае опасности.
Капитальную реконструкцию 13,5 км дорожки выполнила строительная компания ЗАО YIT Lietuva. Общая стоимость договоров по проекту составляет 5,8 млн евро.
В церемонии открытия принял участие и президент
По словам президента Гитанаса Науседы, принимавшего участие в церемонии открытия дорожки, территория Неринги уникальна по многим параметрам – она отделена от остальной территории страны Куршским заливом, здесь есть уникальная флора и фауна, она выделяется своим ландшафтом, при этом являясь особо охраняемой территорией. Поэтому, отметил глава государства, очень важно привести в состояние соответствия деятельность, жизнь и развитие исторического курорта Неринги и высокий уровень охраны природы Куршской косы.
"Я убежден, что реконструированная современная велопешеходная дорожка Куршской косы поможет и Нерингскому курорту, и Национальному парку Куршской косы сообща достичь своих целей. Я знаю, что ведомствам и самоуправлениям, ответственным за реализацию проекта по реконструкции, приходилось и проходится сильно стараться для достижения согласия как в вопросе внимания к окружающей среде, так и в вопросе безопасного, комфортного передвижения (...)", – сказал глава государства.
Президент также поздравил всех, кто внес свой вклад в реализацию первого этапа реконструкции велопешеходной дорожки Куршской косы, и подчеркнул, что с нетерпением ждет полного завершения реконструкции дорожки.