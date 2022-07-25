В Службу контролера равных возможностей обратились с жалобами: лифты на втором этаже не останавливаются

Контролер Бируте Сабатаускайте убеждена – единственный способ решения проблемы - изменение законов, чтобы людям не пришлось обращаться с жалобами в каждом отдельном случае.

В Вильнюсе есть многоквартирные дома, лифты в которых не останавливаются на втором этаже.

Иногда у жителей вторых этаже в таких домах появляется необходимость в использовании лифта, например, если человек недееспособен или у него есть болезни опорно-двигательного аппарата. По этой причине Служба контролера равных возможностей и получила три жалобы.

В службу обратилась женщина, которая указала, что ей необходимо пользоваться лифтом, а администратор дома предложил провести голосование жильцов, чтобы было решение по этому вопросу.

Во время рассмотрения жалобы, в конкретном доме все же сделали так, чтобы лифт останавливался на втором этаже.

Однако вскоре служба получила еще две такие же жалобы. Больные люди, люди-инвалиды не могут выйти из дома, потому что не могут пользоваться лифтом.

Однако Служба контролера равных возможностей отметила, что в действующих законах сейчас нет ясного регламента, который позволил бы обязать администратора отрегулировать лифт так, чтобы он останавливался на втором этаже, если об этом просит один житель, у которого есть для этого соответствующие причины - инвалидность, возраст, семейные обстоятельства.

Контролер обратилась в Вильнюсский муниципалитет, в Министерство охраны окружающей среды, в Соцмин и в Департамент по вопросам людей с ограниченными возможностями при Соцмине с просьбой изменить законы так, чтобы у людей-инвалидов не было препятствий в решении подобных вопросов и чтобы в домах с лифтами лифт останавливался на всех этажах.