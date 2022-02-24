Он сказал, что департамент всегда призывает жителей готовиться на случай чрезвычайных происшествий.

"Если вы готовы к какому-то одному происшествию, значит, готовы ко всем", - сказал он.

Труновас рассказал, какие вещи стоит держать наготове в отдельной сумке или надо знать, где ни лежат, чтобы их можно было быстро собрать.

"Мы призываем жителей быть готовыми ко всем возможным ситуациям, чтобы они могли продержаться. На нашем сайте www.lt72.lt есть все советы на этот случай, включая информацию о содержимом сумки и семейном плане. <...>. Неплохо в семье договориться, где вы встретитесь, уедете ли и т.д.", - сказал специалист.

По его словам, хорошо, если жители могут подготовиться к более продолжительному времени автономного существования, на случай, если сбои с поставками еды и воды будут более продолжительными.

Труновас сказал, что важно иметь наличные деньги, документы, еду, лекарства, воду и т.д. Он сказал, что если что-то происходит, когда дети находятся в школах, то тут уже действуют официальные органы.

"Но основной принцип - школы должны быть готовы к ЧП и заботиться о детях, о тех, за кого они в ответе, пока не будет принято какое-то решение", - пояснил он.

Труновас сказал, что важно держать документы в пластиковом пакете, поскольку неясно, какие могут быть обстоятельства, важно, чтобы документы не промокли. Он рассказал, каким должно быть содержимое сумки на экстренный случай.

"Конечно, не должен быть мешок денег, но на несколько дней или недель. Воды нужно немало, несколько литров в день. Конечно, вода тяжелая, занимает много места, но надо иметь не меньше, чем на три дня. Может около 12 литров. Как для питья, так и для приготовления пищи. Конечно, по мере возможностей", – заметил Труновас.

Он рекомендует иметь при себе мобильный телефон и powerbank, на случай, если пропадет электричество. "Еды надо, чтобы хватило на три дня, консервы, крупа, орехи, сухой паек", - советовал специалист.

Что должно быть в сумке для отбытия:

Фонарик с дополнительными батарейками

Важные документы – свидетельство о рождении и (или) о браке, паспорта, права, страховка, документы на имущество

Фотографии близких (они понадобятся, если близких придется искать)

Радио с дополнительными батарейками

Очки, слуховой аппарат и другие необходимые вещи

Еда на 3 суток и вода в небольших емкостях

Отдельная еда при спецпотребностях

Механическая открывалка для консервных банок

Аптечка, необходимые лекарства, перекись водорода

Детское питание, подгузники, влажные салфетки

Игрушки и книги для детей

Одежда, чтобы было во что переодеться (удобная обувь, непромокаемая куртка, свитер, теплые штаны)

Туалетные принадлежности – полотенце, мыло, зубная щетка, туалетная бумага.

Теплое одеяло или компактный спальный мешок

Маска от пыли

Спички в непромокаемой коробке

Карандаш и бумага

Наличные и ювелирные изделия (не в одном месте)

Сигареты (в критических случаях их используют для обмена)

Запасы воды (2 литра на человека). Одному человеку на 72 часа нужно 12 л воды). Воду храните в небольших емкостях – чтобы равномерно распределить вес.

Во время эвакуации возьмите с собой эту сумку!

В случае опасности не звоните близким, а посылайте смс-сообщения!

Отключите дома газ, электричество, перекройте воду!

Заберите с собой домашних животных!

Назначьте домочадца, который отвечает за подготовку такой сумки.