В следующий понедельник в столице начнется отопительный сезон

„Учитывая текущую ситуацию, цена на тепло в Вильнюсе должна оставаться такой же привлекательной и конкурентоспособной, как и в предыдущий отопительный сезон, однако в этом отопительном сезоне по всей стране не будет льготного НДС на централизованное отопление, поэтому в своих счетах за отопление жители уже увидят 9-процентный тариф НДС, уплачиваемый государству. Кроме того, большая часть цены на тепло будет определяться ценой тепла, продаваемого независимыми производителями тепла (НПТ) на аукционах тепла“, – сообщает мэрия Вильнюса.
Как обычно, с начала объявления отопительного сезона тепло будет доходить до домов вильнюсцев поэтапно.
В первый и второй день отопление будет включено в микрорайонах Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старый город, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Науйойи-Вильня, Балтупяй и Григишкес.
Во второй-третий дни – в микрорайонах Антакальнис, Жирмунай, Пашилайчяй, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинас, Науяместис, Киртимай.
В третий и четвертый дни отопление дойдет до микрорайонов Паняряй, Науйининкай, Расу, Вилкпеде и Вяркяй.