2024.08.28 20:00

В следующем году в столице появится общественный водный транспорт

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karštis Vilniuje
Karštis Vilniuje
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Столичная мэрия расширяет сеть общественного транспорта – в следующем году пассажиры в городе смогут не только ездить на автобусах, но и передвигаться по реке Нерис на пассажирских речных судах. Всего на реке планируется установить 14 новых причалов.

Столичный горсовет в среду принял соответствующий правовой акт. Планируется, что электрический общественный водный транспорт по Нерис будет курсировать регулярно. Предполагается, что продолжительность одного маршрута составит около 45 минут.

Речные суда будут интегрированы в столичную систему общественного транспорта в три этапа – в следующем году запланирован первый маршрут от Жирмунайского пляжа через мосты Шило, Короля Миндаугаса и Белый мост до площади Независимости возле Сейма (транспортное соединение Жирмунай–Жверинас) с 6 причалов-остановок.

На втором этапе их сеть в этом транспортном соединении будет расширена путем установки еще 6, на третьем этапе будет создано соединение Жверинас–парк Вингис путем установки 2 дополнительных остановок.

Ожидается, что после завершения первого этапа за сезон речные пассажироперевозки составят 69 000 пассажиров, после второго – более 83 000, а после установки всех соединений – около 95 000 пассажиров.

Запуск общественного судоходства запланирован на следующее лето, сезон продлится с мая по октябрь, в зависимости от погоды.

Пересесть с речного судна на автобус можно будет на остановке Зеленый мост, где в рабочий день совершается около 36 000 поездок.

Поставщиком услуг станет компания Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт (ВОТ), управляющая частью автобусных маршрутов города.

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