В следующем году начнется ремонт самой важной артерии столицы

Неровный тротуар, ямы, потрескавшаяся плитка, провалившиеся крышки колодцев на проезжей части – с такими проблемами пешеходы и водители сталкиваются на ул. Калварию не один год. В следующем году улицу планируют обновить.

„В этом году на ул. Калварии начнут строительство дождевой канализации, а ремонт участка от Зеленого моста до ул. Жальгирё начнется в следующем году. Во время ремонта уложат новый асфальт, заменят тротуарную плитку“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

PanТакже обстоят дела с отрезком ул. Калварию от проспекта Конституции до Калварийского рынка. О необходимости обновления этой дороги говорят не первый год. Похоже реконструкция начнется в следующем году.