В следующий понедельник в столице начнется отопительный сезон

„Учитывая текущую ситуацию, цена на тепло в Вильнюсе должна оставаться такой же привлекательной и конкурентоспособной, как и в предыдущий отопительный сезон, однако в этом отопительном сезоне по всей стране не будет льготного НДС на централизованное отопление, поэтому в своих счетах за отопление жители уже увидят 9-процентный тариф НДС, уплачиваемый государству. Кроме того, большая часть цены на тепло будет определяться ценой тепла, продаваемого независимыми производителями тепла (НПТ) на аукционах тепла“, – сообщает мэрия Вильнюса.