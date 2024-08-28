В следующем году в столице появится общественный водный транспорт

Столичный горсовет в среду принял соответствующий правовой акт. Планируется, что электрический общественный водный транспорт по Нерис будет курсировать регулярно. Предполагается, что продолжительность одного маршрута составит около 45 минут.

Речные суда будут интегрированы в столичную систему общественного транспорта в три этапа – в следующем году запланирован первый маршрут от Жирмунайского пляжа через мосты Шило, Короля Миндаугаса и Белый мост до площади Независимости возле Сейма (транспортное соединение Жирмунай–Жверинас) с 6 причалов-остановок.