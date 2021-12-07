В следующем году в Литве увеличатся выплаты на детей

Во вторник парламент Литвы принял соответствующие поправки к закону о выплатах на детей. За проголосовали 120 депутатов, никто не был против и никто не воздержался.

Председатель парламентского Комитета социальных дел Миндаугас Линге сказал, то размер пособий на опеку детей не меняли больше 20 лет.

"Это должно побудить людей принимать детей в семьи, чтобы все дети росли в семьях", – сказал он.

Депутат Рима Башкене сказала, что принятые поправки актуальны для всех детей. "На самом деле поправки коснутся всех наших детей, их в Литве 517 000", – сказала она.

В соответствии с поправками, "детские" деньги составят 1,75 базового социального пособия. Поскольку оно с 2022 года составит не 40, а 42 евро, выплаты на детей увеличатся до 73,5 евро.

За опеку над ребенком до 6 лет будут платить 218 евро в месяц, 6–12 лет – 252 евро, а 12-18 лет и инвалидам – по 273 евро.

Правительство Литвы надеется, что повышение выплат на опеку улучшит условия жизни детей и побудит больше семей опекать детей.

Сейчас на одного ребенка опекунам платят 160 евро в месяц.