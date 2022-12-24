В следующем году в Клайпеде появится налог "на сосульки"

Сейчас администраторы зданий могут не убирать сосульки, если они не представляют угрозы для жизни, здоровья и имущества людей.
Сейчас в Литве сложились благоприятные для появления сосулек условия, поэтому на крышах домов скапливаются ледяные пласты и сосульки.
Представитель Клайпедского муниципалитета Марюс Пойманскис сказал, что в декабре этого года муниципалитет не получал жалоб в связи с опасными сосульками на зданиях.
"Сейчас в правилах нет обязательств удалять сосульки, они появятся в следующем году", – сказал представитель муниципалитета.
По этой причине администраторов в Клайпеде пока нельзя заставить профилактически убирать сосульки и снег с крыш.
По словам Пойманскиса, санкции могут применяться, если сосульки удаляют неправильно, т.е. не огораживают территорию, на которой проводят работы и не соблюдают другие правила безопасности.
Административная ответственность может грозить и из-за большого слоя снега на крышах, большое количество снега представляет опасность и для самой конструкции крыши.
По словам представителя муниципалитета Гедиминаса Поцюса, за невыполнение правил администратора ждет штраф в размере 20-140 евро.
"Могут обязать убирать снег или сосульки, если они представляют угрозу жизни или имуществу", – сказал он.
После того как изменят правила, снег с крыш должны будут убирать так же, как с тротуаров.
Очевидно, что такие работы стоят денег. Поэтому, вероятно, в счете за коммунальные услуги появится строка "удаление сосулек".
Этот налог придется платить в основном жителям домов с двускатными крышами, большая их часть находится в центре Клайпеды.
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