В следующем году в Клайпеде появится налог "на сосульки"

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В нынешних правилах по уборке города и поддержанию порядка в Клайпеде нет обязательства убирать сосульки и снег с крыш зданий. Однако уже представлен проект поправок, поэтому такое обязательство появится со следующего года. Жителям придется платить налог "на сосульки", пишет Vakarų ekspresas.
Varverkliai
Varverkliai
© DELFI / Julius Kalinskas

Сейчас администраторы зданий могут не убирать сосульки, если они не представляют угрозы для жизни, здоровья и имущества людей.

Сейчас в Литве сложились благоприятные для появления сосулек условия, поэтому на крышах домов скапливаются ледяные пласты и сосульки.

Представитель Клайпедского муниципалитета Марюс Пойманскис сказал, что в декабре этого года муниципалитет не получал жалоб в связи с опасными сосульками на зданиях.

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"Сейчас в правилах нет обязательств удалять сосульки, они появятся в следующем году", – сказал представитель муниципалитета.

По этой причине администраторов в Клайпеде пока нельзя заставить профилактически убирать сосульки и снег с крыш.

По словам Пойманскиса, санкции могут применяться, если сосульки удаляют неправильно, т.е. не огораживают территорию, на которой проводят работы и не соблюдают другие правила безопасности.

Административная ответственность может грозить и из-за большого слоя снега на крышах, большое количество снега представляет опасность и для самой конструкции крыши.

По словам представителя муниципалитета Гедиминаса Поцюса, за невыполнение правил администратора ждет штраф в размере 20-140 евро.

"Могут обязать убирать снег или сосульки, если они представляют угрозу жизни или имуществу", – сказал он.

После того как изменят правила, снег с крыш должны будут убирать так же, как с тротуаров.

Очевидно, что такие работы стоят денег. Поэтому, вероятно, в счете за коммунальные услуги появится строка "удаление сосулек".

Этот налог придется платить в основном жителям домов с двускатными крышами, большая их часть находится в центре Клайпеды.

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