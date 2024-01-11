В следующем году родителям будут платить дополнительные деньги на детей дошкольного возраста

Такое решение парламент принял еще в 2023 году. Новый порядок вступит в силу с 1 января 2025 года. Размер выплат на присмотр за ребенком составит 5,2 базового социального размера (в этом году это было бы 286 евро).

"Компенсацию будут выплачивать за каждого ребенка дошкольного возраста, если он не посещает детский сад, эти деньги будут переводить людям, которых родители будут нанимать для присмотра за ребенком (такая няня должна работать официально по бизнес-удостоверению или справке об индивидуальной деятельности). Родители должны будут заключать договор с поставщиком услуги и предоставлять его при обращении за компенсацией. Кроме того, человек, предоставляющий услуги няни, должен в соответствии с действующим порядком предъявить родителям ребенка справку о том, что ему можно работать с детьми", - сказали представители Соцмина. Такие справки выдает Реестр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.