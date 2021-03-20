Европарламент принял решение, что в последний раз переход на летнее время состоится в марте 2021 года. Страны, которые хотят жить по зимнему времени, в последний раз переведут часы в октябре 2021 года.

Однако, чтобы это постановление вступило в силу, его должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

"ЕП одобрил это решение в марте 2019 г., но Совет ЕС пока не принял решение. По этой причине пока остается в силе старый порядок", – сказал представитель литовского бюро в ЕП Робертас Погорелис.

Стрелки часов в Литве будут переводить на час вперед в последнее воскресенье марта.