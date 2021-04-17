В сквере имени Немцова состоялась акция в поддержку Украины

Один из инициаторов акции, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс сказал, что своими действиями у границы Украины Кремль уже сейчас совершает преступления против этого государства.

"Угрозы и запугивание у границы другой страны - само по себе преступные действия. Не нужно даже физического вторжения. Поэтому мы считаем, что есть все основания уже сейчас констатировать, что российская власть совершает преступление",– сказал Ауштрявичюс.

По его мнению, несмотря на то, что Запад не в силах изменить внешнюю политику России, важно сделать так, чтобы за свою агрессию Кремль заплатил как можно более высокую цену.

"Иногда внешняя политика России запрограммирована на такие ошибки, но она должна за это расплачиваться по более высокой цене. Мне кажется, что сейчас в глобальном мире, когда государства связаны между собой, их экономики переплетены, эта высокая цена совсем не кажется смешной. Я одобряю введенные в США санкции и очень надеюсь, что что-то более серьезное мы услышим и со стороны ЕС", – сказал Ауштрявичюс, акцентировав важность единства Запада и поддержки Украины.

В пятницу в МИД Литвы был вызван посол России в Литве Алексей Исаков - ему было заявлено о неодобрении Литвой проводимой Москвой внешней политики и нарушений прав человека.

"На встрече была выражена глубокая обеспокоенность Литвы стягиванием российских войск к границам Украины и в нелегально аннексированный Крым, покушением на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, а также его незаконным тюремным заключением, агрессивной и вредоносной деятельностью России и ее неприемлемым поведением в международном пространстве, включая кибернетические атаки, вмешательство в выборы США и других стран, а также финансированием деятельности, направленной против военных США в Афганистане", - информирует министерство.

Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе и в аннексированный Крым тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Москва, в свою очередь, утверждает, что дислоцировала своих военных вдоль западной границы для учений, реагируя на представляющие угрозы действия НАТО.

Белый дом на прошлой неделе сообщил, что российских военных у границы с Украиной сейчас дислоцировано больше, чем когда-либо с 2014 года, когда разгорелся конфликт после захвата Москвой полуострова Крыма.

Украина борется с пророссийскими сепаратистами в восточной части страны с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым. Киев и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов оружием и военнослужащими. Москва обвинения отрицает.