В сквере Бориса Немцова прошла акция "Свобода для всех, свобода для каждого"

"Ввиду происходящих событий понятие свободы вновь становится как никогда актуальным: свобода мира от агрессора, свобода народов от диктаторов, свобода политзаключенных, свобода слова, мысли, действий и самовыражения", - написали организаторы в своем телеграмм-канале.
В акции, помимо жителей, приняли участие общественные деятели Литвы, Беларуси и Украины, а также политики.
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