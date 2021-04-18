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Сегодня в сквере Бориса Немцова в Вильнюсе прошла акция "Свобода для всех, свобода для каждого". Цель мероприятия - показать всему миру, что вне зависимости от национальности, вероисповедания и других отличий каждый имеет право на базовое право на свободу.
В сквере Бориса Немцова прошла акция "Свобода для всех, свобода для каждого"
© DELFI

"Ввиду происходящих событий понятие свободы вновь становится как никогда актуальным: свобода мира от агрессора, свобода народов от диктаторов, свобода политзаключенных, свобода слова, мысли, действий и самовыражения", - написали организаторы в своем телеграмм-канале.

В сквере Бориса Немцова прошла акция "Свобода для всех, свобода для каждого"
© DELFI

В акции, помимо жителей, приняли участие общественные деятели Литвы, Беларуси и Украины, а также политики.

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