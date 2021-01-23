В скором времени вакцина от коронавируса появится в достаточном количестве, тогда и появится риск все испортить

"Больше всего вопросов касаются сектора образования. Если мы хотим открыть школы, нужны действия педагогов. Именно здесь должен в первую очередь формироваться коллективный иммунитет. Педагоги, люди с высшим образованием, должны делать прививки", – сказал эпидемиолог Градяцкас.

По его словам, в идеале в сфере здравоохранения и образования должны привиться 90% человек.

"Сейчас мы видим ситуацию в здравоохранении, там не привились больше 90% специалистов. Напротив, я бы сказал, местами даже подливают масло в огонь. Но есть и позитив - вакциной интересуются и те, кто не входит в приоритетные группы", – заметил медик, который не берется гадать, когда появится коллективный иммунитет.

"Спустя 8-9 месяцев мы видим, что вакцина эффективна, но есть еще вопросы, которые остаются без ответов. Например, как на эффективность вакцины подействуют мутации вируса", – сказал Градяцкас, заметив, что мы все еще живем в условиях эпидемии.

"Пока люди охотно делают прививки, поскольку им надоел карантин, они боятся заболеть и умереть от осложнений. Наконец, есть социальные факторы: люди хотят увидеть близких, свободно передвигаться", – продолжил он.

Однако он сказал, что когда количество новых случаев значительно снизится, процесс вакцинации будет еще только на срединной стадии.

"Вот тогда может появиться большое число людей, нежелающих делать прививки. Человеческий ум так устроен, то, "когда проблема решается с помощью усилий, от него независящих, то тогда он уходит в сторону, не прилагает усилий, ведь как-то и без него разберутся".

"Это как с выборами, если 30 процентов проголосовали до 15 ч., то решают, - все, выбрали власть, можно не идти голосовать", – сказал специалист.

Он не сомневается, что в данном случае поможет введение "паспорта прививок".

Будет еще один вопрос, после появления достаточного количества вакцины - может ли работодатель требовать вакцинации работников. По его словам, сейчас все понимают одно - "все, что обязательно, будут отрицать". Поэтому летом думали о том, не как заставить медиков прививаться, а как создать такие условия, чтобы не прививаться было немного возможностей.

"Профилактическая вакцинация - это средство защиты, как перчатки, щиток, маска, халат. Вопрос простой: если ты отказываешься во время работы со сварочным аппаратом надевать щиток, то тебе работать не дадут. Значит, либо работодатель ищет тебе другое место работы, либо увольняет.

Здесь причинно-следственная связь вполне ясна: будешь без каски, упадет дерево на голову и покалечит. Будешь работать на сварке без щитка, можешь ослепнуть. Так и здесь, если заразишься коронавирусом, заразишь других людей (речь идет о медучреждениях),по закону тебе грозит ответственность", – сказал Градяцкас.

Специалист сказал, что от кого заразился человек можно доказать с точностью 96-97%. Он уточнил, что имеет в виду только работников медсектора.

"Я не юрист, но в случае с медработниками, я думаю, работодатель был бы прав. В других случаях все решил бы суд. Возможно, пришлось бы даже обращаться в Конституционный суд", – считает эпидемиолог.

Он отметил, что в отдельных случаях компетентный врач или медсестра могут отказать человеку в прививке, если увидят по заполненной анкете, что этому человеку прививаться рискованно: "У нас были такие случаи. Были люди в домах опеки, у которых после болезни не сформировались антитела. Их надо было прививать, но консилиум врачей решил, что, возможно, и после этого иммунитет не появится, поэтому прививать человека не стали".