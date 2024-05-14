2024.05.14 12:37

В скором времени оплатить парковку можно будет только на сайте JUDU

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

С 15 мая получить разрешение на парковку, проверить и оплатить местный дорожный сбор можно только на сайте JUDU и в системе самообслуживания. Сайт JUDU обеспечивает более плавное и быстрое предоставление услуг, а также предлогает новые, более удобные варианты заказа и управления услугами, сообщает самоуправление Вильнюса.

На сайте JUDU клиенты найдут все функции, которые были до этого момента доступны на сайте parking.lt.

"Самым большим изменением для клиентов станет регистрация, хотя некоторые услуги будут доступны и незарегистрированным пользователям. Требуя регистрации, мы не только заботимся о безопасности данных клиентов, но и даем им возможность видеть информацию обо всех услугах JUDU, управлять ими и изменять их в одном аккаунте", - говорит Лина Юкневичене, руководитель отдела по работе с клиентами JUDU.

Для удобства клиентов также предлагаются новые функции: введя регистрационный номер автомобиля, можно будет проверить нарушения правил парковки и оплатить их в течение 7 дней. Как только автомобиль будет зарегистрирован в вашем аккаунте, соответствующая информация будет отправлена на указанный вами адрес электронной почты. В будущем клиенты смогут увидеть в системе самообслуживания информацию о сроке действия парковочного разрешения, историю использования сервиса и историю желтого талона.

С 15 мая сайт parking.lt будет отключен.

Как оплатить сбор после получения "желтого талона"?


С 15 мая полученный вами "желтый" листок с уведомлением о том, что вы не оплатили местный парковочный сбор, можно будет погасить только через сайт www.judu.lt одним из следующих способов:

Войдите на сайт www.judu.lt/savitarna и добавьте зарегистрированный на ваше имя автомобиль в свой аккаунт. Это позволит клиенту увидеть все полученные уведомления о нарушении ("желтые талоны"), которые можно быстро и удобно оплатить с помощью дистанционного банковского обслуживания или банковской карты.

Если вы не хотите входить в систему самообслуживания JUDU, "желтый талон" дает возможность оплатить нарушение без регистрации.

Помимо регистрации в системе самообслуживания, появилась еще одна новая функция – послабление для людей с ограниченными возможностями, которая позволяет зарегистрировать парковочную карту и создать цифровое разрешение. При регистрации карты для получения электронного разрешения клиенты смогут указать регистрационные номера двух автомобилей, которые при необходимости можно будет продлить или изменить в течение 24 часов.

Как получить разрешение на долгосрочную парковку на платной автостоянке?


Войдите на сайт www.judu.lt/savitarna и добавьте свой автомобиль в учетную запись. После этого клиент сможет оплатить долгосрочное разрешение на парковку в зеленой или желтой зоне с помощью электронного банка или банковской карты.

Как получить парковочное разрешение для жителя и электромобиля?


Войдите на сайт https://judu.lt/savitarna/ и добавьте транспортное средство в свою учетную запись. После этого подайте заявку на получение парковочного разрешения для электромобиля или жителя данного района на платные места.

Как получить разрешение на зарезервированные платные парковки и коммерческие помещения?


Юридические лица, желающие приобрести зарезервированное парковочное место в городе или получить разрешение от владельца коммерческого помещения на парковку на внутренней территории (во дворе) облагаемого налогом жилого дома, должны подать заявление в отдел организации дорожного движения администрации Вильнюсского городского самоуправления. По вопросам выдачи разрешений на парковку для коммерческих помещений обращайтесь в центры обслуживания клиентов JUDU. Дополнительная информация здесь.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в центры обслуживания клиентов JUDU по телефону +370 5 210 70 50 или по электронной почте info@judu.lt.

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