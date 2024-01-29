В скором времени карманы жителей пополнятся: повышенные выплаты и зарплаты появятся с февраля

Поскольку зарплату в Литве платят за минувший месяц, повышенные минимальные зарплаты жители получат в феврале.

С января минимум в Литве увеличился на 10% или на 84 евро (до 924 евро "на бумаге, или 709 евро "на руки").

Изменился с Нового года и необлагаемый налогами минимум (размер). Его повысили с 625 до 747 евро.

Благодаря этому, люди с минимальными доходами в 2024 г. будут получать на 76 евро в месяц больше, чем в 2023 году.

В феврале жителям выплатят и увеличенные суммы "детских" денег. Их также платят за минувший месяц. В 2024 г. на ребенка платят 96,25 евро.

По данным Соцмина, выплата пенсий зависит от разновидности пенсии, поскольку пенсии одних видов платят за текущий, а других - за прошлый месяц.